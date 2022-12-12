Колкотин Фёдор Зиновьевич
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти05.06.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Колкотин Зиновий Савельевич
Мать: не указана
Смерть
05.06.1942
Причина смерти: Погиб в бою | Погиб 5.06.1942 года возле деревни Большие Дубовицы, Пулковский район, Ленинградская область. Похоронен на на опушке леса в 500 м севернее деревни Большие Дубовицы.
Военная служба
С по 05.06.1942
Род войск: Пехота Воинское звание: Красноармеец Призван Илекским РВК. В звании красноармейца служил телефонистом в 55 стрелковой дивизии. В составе 11-й Армии в ходе зимнего и весеннего наступления пр... Показать все