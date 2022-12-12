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Колкотин Фёдор Зиновьевич

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

05.06.1942

Пол

Мужской

Отец

До 1877 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Колкотин Зиновий Савельевич

Мать: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
05.06.1942
Причина смерти: Погиб в бою | Погиб 5.06.1942 года возле деревни Большие Дубовицы, Пулковский район, Ленинградская область. Похоронен на на опушке леса в 500 м севернее деревни Большие Дубовицы.
Военная служба
С по 05.06.1942
Род войск: Пехота Воинское звание: Красноармеец Призван Илекским РВК. В звании красноармейца служил телефонистом в 55 стрелковой дивизии. В составе 11-й Армии в ходе зимнего и весеннего наступления пр... Показать все
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