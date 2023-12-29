Маматов Тимофей (Кутломамет) Аюкаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маматов Тимофей (Кутломамет) Аюкаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1692 г.р.
Около 1694 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маматова ?

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1692

Сын: Маматов Роман Тимофеев

Мать ребёнка: Маматова ?

Рождение ребёнка
Около 1694

Сын: Маматов Семён Тимофеев

Мать ребёнка: Маматова ?

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