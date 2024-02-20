Булкин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булкин Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

1924 г.р.
1927 г.р.
1930 г.р.
1938 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Булкин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Булкина Дарья

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Сенельникова Полина Алексеевна

Мать ребёнка: Булкина Дарья

Рождение ребёнка
1930

Сын: Булкин Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: Булкина Дарья

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булкина Дарья

Рождение ребёнка
1938

Сын: Булкин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Булкина Дарья

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булкина Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булкина Дарья

Смерть
1967
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