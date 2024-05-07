Пугачев Александр Кузьмич 30.08.1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пугачев Александр Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1891

Дата смерти

06.04.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1891

Отец: Пугачев Кузьма Гурьянович

Мать: Пугачева Степанида Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пугачева (Мельникова) Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
21.01.1923

Сын: Пугачев Иван Александрович

Мать ребёнка: Пугачева (Мельникова) Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
30.10.1924

Дочь: Анна Александровна Фонарева (Пугачева)

Мать ребёнка: Пугачева (Мельникова) Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
11.01.1927

Сын: Пугачев Николай Александрович

Мать ребёнка: Пугачева (Мельникова) Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
26.12.1928

Сын: Пугачев Пугачев Василий Александрович

Мать ребёнка: Пугачева (Мельникова) Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
14.01.1933

Сын: Пугачев Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Пугачева (Мельникова) Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
08.03.1935

Дочь: Макарова (Пугачева) Галина Александровна

Мать ребёнка: Пугачева (Мельникова) Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
20.04.1937

Сын: Пугачев Георгий Александрович

Мать ребёнка: Пугачева (Мельникова) Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
20.04.1939

Сын: Пугачев Александр Александрович

Мать ребёнка: Пугачева (Мельникова) Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
25.07.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пугачева (Мельникова) Евдокия Алексеевна

Смерть
06.04.1968

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