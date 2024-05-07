Пугачев Александр Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1891
Дата смерти06.04.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Пугачев Иван Александрович
Мать ребёнка: Пугачева (Мельникова) Евдокия Алексеевна
Дочь: Анна Александровна Фонарева (Пугачева)
Мать ребёнка: Пугачева (Мельникова) Евдокия Алексеевна
Сын: Пугачев Николай Александрович
Мать ребёнка: Пугачева (Мельникова) Евдокия Алексеевна
Сын: Пугачев Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Пугачева (Мельникова) Евдокия Алексеевна
Дочь: Макарова (Пугачева) Галина Александровна
Мать ребёнка: Пугачева (Мельникова) Евдокия Алексеевна
Сын: Пугачев Георгий Александрович
Мать ребёнка: Пугачева (Мельникова) Евдокия Алексеевна
Сын: Пугачев Александр Александрович
Мать ребёнка: Пугачева (Мельникова) Евдокия Алексеевна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пугачева (Мельникова) Евдокия Алексеевна