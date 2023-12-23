Исаева Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева Вера Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1970

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1992 г.р.
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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
13.01.1970

Отец: Чебаев Николай

Мать: Чебаева Анна Михайловна

Рождение ребёнка
13.01.1992

Дочь: Фирсакова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Исаев Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исаев Александр Александрович

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