Бухнер Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухнер Иосиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1924

Отец: Бухнер Петр

Мать: Бухнер (Массон) Анна Мария Петровна

Рождение ребёнка
24.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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