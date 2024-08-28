Бухнер Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1924
Отец: Бухнер Петр
Рождение ребёнка
24.10.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно