Копытова Дарья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
43 года в 1794 году Ф. 156, о. 20, д. 820 (продолжение) Рождения, бракосочетания, смерти 1794_857 (Тобольск, Шатровское), д. Чекалина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Утюпина (Копытова) Домника Васильева
Отец ребёнка: Копытов Василей Иванов
21 год в 1795 году Взята Спасской волости из д.Черной ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, Шатрово село, крестьяне Деревни Черной крестьянин Василий Копытов. В исповедальных роспис... Показать все
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Копытова Агафья Васильева
Отец ребёнка: Копытов Василей Иванов
17 лет в 1794 году Ф. 156, о. 20, д. 820 (продолжение) Рождения, бракосочетания, смерти 1794_857 (Тобольск, Шатровское), д.Чекалина
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Копытов Василей Иванов
Луговая, Шатровский муниципальный район, Курганская область
11 лет в 1794 году Ф. 156, о. 20, д. 820 (продолжение) Рождения, бракосочетания, смерти 1794_857 (Тобольск, Шатровское), д.Чекалина 12 лет в 1795, 28 лет в 1812 году РС Шатровская волость\1812 (ГАТО... Показать все
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Копытова Минодора Васильева
Отец ребёнка: Копытов Василей Иванов
9 лет в 1794 году Ф. 156, о. 20, д. 820 (продолжение) Рождения, бракосочетания, смерти 1794_857 (Тобольск, Шатровское), д.Чекалина
Смерть
Неизвестно