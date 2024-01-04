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Копытова Дарья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

43 года в 1794 году Ф. 156, о. 20, д. 820 (продолжение) Рождения, бракосочетания, смерти 1794_857 (Тобольск, Шатровское), д. Чекалина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копытов Василей Иванов

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Утюпина (Копытова) Домника Васильева

Отец ребёнка: Копытов Василей Иванов

21 год в 1795 году Взята Спасской волости из д.Черной ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, Шатрово село, крестьяне Деревни Черной крестьянин Василий Копытов. В исповедальных роспис... Показать все
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Копытова Агафья Васильева

Отец ребёнка: Копытов Василей Иванов

17 лет в 1794 году Ф. 156, о. 20, д. 820 (продолжение) Рождения, бракосочетания, смерти 1794_857 (Тобольск, Шатровское), д.Чекалина
Рождение ребёнка
1784

Сын: Копытов Антон Васильев

Отец ребёнка: Копытов Василей Иванов

Луговая, Шатровский муниципальный район, Курганская область
11 лет в 1794 году Ф. 156, о. 20, д. 820 (продолжение) Рождения, бракосочетания, смерти 1794_857 (Тобольск, Шатровское), д.Чекалина 12 лет в 1795, 28 лет в 1812 году РС Шатровская волость\1812 (ГАТО... Показать все
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Копытова Минодора Васильева

Отец ребёнка: Копытов Василей Иванов

9 лет в 1794 году Ф. 156, о. 20, д. 820 (продолжение) Рождения, бракосочетания, смерти 1794_857 (Тобольск, Шатровское), д.Чекалина
Смерть
Неизвестно

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