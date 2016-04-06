Кустова-Власова Любовь Семеновна
Место рождениярайон Коченевский , Антоновский сельский совет, Западно-Сибирского края
Дата рождения01.01.1931
Дата смерти06.04.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1931
Отец: Кустов Семен Акимович
Мать: -Кустова Агафья Ивановна
район Коченевский , Антоновский сельский совет, Западно-Сибирского края
Бракосочетание
01.03.1955
Рождение ребёнка
03.12.1955
Дочь: Власова -Рюмина Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Власов Николай Михайлович
г.Новосибирск
Смерть
06.04.2016