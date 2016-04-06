Кустова-Власова Любовь Семеновна 01.01.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кустова-Власова Любовь Семеновна

Место рождения

район Коченевский , Антоновский сельский совет, Западно-Сибирского края

Дата рождения

01.01.1931

Дата смерти

06.04.2016

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1931

Отец: Кустов Семен Акимович

Мать: -Кустова Агафья Ивановна

район Коченевский , Антоновский сельский совет, Западно-Сибирского края
Бракосочетание
01.03.1955

Муж: Власов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
03.12.1955

Дочь: Власова -Рюмина Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Власов Николай Михайлович

г.Новосибирск
Смерть
06.04.2016

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