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Крахинская Гликерия Леонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1819 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.08.1849 ст.

Муж: Крахинский Евдоким Марков

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
вторым браком вдовая, вторым браком
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Крахинский Пётр Евдокимов

Отец ребёнка: Крахинский Евдоким Марков

Смерть
Неизвестно
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