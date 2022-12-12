Крахинская Гликерия Леонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.08.1849 ст.
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
вторым браком вдовая, вторым браком
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Крахинский Пётр Евдокимов
Отец ребёнка: Крахинский Евдоким Марков
Смерть
Неизвестно