Аветисов Наварсат
Место рожденияБаку
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Баку
Рождение ребёнка
04.08.1929
Дочь: Агаева (корнева) Амалия Наварсатовна
Мать ребёнка: Аветисова Маргарита
Баку
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аветисова Маргарита
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аветисова Маргарита
Смерть
Неизвестно