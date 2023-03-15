Аветисов Наварсат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аветисов Наварсат

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Место рождения

Баку

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1929 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Баку
Рождение ребёнка
04.08.1929

Дочь: Агаева (корнева) Амалия Наварсатовна

Мать ребёнка: Аветисова Маргарита

Баку
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аветисова Маргарита

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аветисова Маргарита

Смерть
Неизвестно
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