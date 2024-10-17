Луконина (Иванова) Наталья 19.12.1962 — найти родственников по фамилии на Familio
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Луконина (Иванова) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1962

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.08.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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