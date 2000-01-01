Шудегов Филимон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шудегов Филимон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1810

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1810

Отец: Шудегов Филипп

Мать: Шудегова Матрона

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