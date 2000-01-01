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Шудегов Филимон
Шудегов Филимон
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.12.1810
Пол
Мужской
Отец
Шудегов Филипп
Мать
Шудегова Матрона
Дети
Не указаны
Добавил:
МИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1810
Отец:
Шудегов Филипп
Мать:
Шудегова Матрона
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