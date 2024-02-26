Анна Степанова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Степанова (Вна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1694

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1670 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1700 г.р.

Дети

Около 1717 г.р.
Около 1722 г.р.
Около 1730 г.р.
Около 1733 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694

Отец: Степан Ильин?

Мать: не указана

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Лукъянов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Михей Ефимов (Ич)

Отец ребёнка: Ефим Лукъянов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1722

Сын: Василий Ефимов (Ич)

Отец ребёнка: Ефим Лукъянов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1730

Дочь: Анна Ефимова (Вна)

Отец ребёнка: Ефим Лукъянов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Сергей Ефимов (Ич)

Отец ребёнка: Ефим Лукъянов (Ич)

Смерть
Неизвестно

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