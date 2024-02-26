Анна Степанова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1694
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694
Отец: Степан Ильин?
Мать: не указана
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Лукъянов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1717
Сын: Михей Ефимов (Ич)
Отец ребёнка: Ефим Лукъянов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1722
Сын: Василий Ефимов (Ич)
Отец ребёнка: Ефим Лукъянов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1730
Дочь: Анна Ефимова (Вна)
Отец ребёнка: Ефим Лукъянов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1733
Сын: Сергей Ефимов (Ич)
Отец ребёнка: Ефим Лукъянов (Ич)
Смерть
Неизвестно