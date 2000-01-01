Попов Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНе указана
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Отец: Попов Александр Данилович
Мать: Попова Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Тамара Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности