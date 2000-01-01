Попов Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Сергей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Не указана

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение

Отец: Попов Александр Данилович

Мать: Попова Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Тамара Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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