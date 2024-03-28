Якуненкова (Барченкова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти21.12.1984
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дерябина (Якуненкова) Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Якуненков Михаил Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якуненков Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Якуненков Михаил Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якуненков Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Якуненков Михаил Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1940
Дочь: Батухтина Раиса Ефимовна
Отец ребёнка: Якуненков Ефим Васильевич
Смерть
21.12.1984