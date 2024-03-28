Якуненкова (Барченкова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якуненкова (Барченкова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.12.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Барченков Иван Сидорович

Мать: Евсеева (Пучкова) Ольга Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дерябина (Якуненкова) Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Якуненков Михаил Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якуненков Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Якуненков Михаил Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якуненков Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Якуненков Михаил Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якуненков Михаил Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якуненков Ефим Васильевич

Рождение ребёнка
01.08.1940

Дочь: Батухтина Раиса Ефимовна

Отец ребёнка: Якуненков Ефим Васильевич

Смерть
21.12.1984

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