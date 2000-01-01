Абрамова Такуи Амоевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти1930
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Тер-Степанянц Амо Давидович
Мать: Тер-Степанянц Такуи
Рождение ребёнка
1881
Сын: Абрамов Ефрем Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий
Рождение ребёнка
1884
Сын: Абрамов Ованес Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Петросова Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Ананьев Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий
Смерть
1930