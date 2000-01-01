Абрамова Такуи Амоевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамова Такуи Амоевич

Абрамова Такуи Амоевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Тер-Степанянц Амо Давидович

Мать: Тер-Степанянц Такуи

Рождение ребёнка
1881

Сын: Абрамов Ефрем Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий

Рождение ребёнка
1884

Сын: Абрамов Ованес Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Петросова Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Ананьев Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий

Смерть
1930
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close