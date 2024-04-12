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Маевский Михаил

Место рождения

Корма, Кормянский район, Гомельская область

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Корма, Кормянский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Маевский Николай Михайлович

Мать ребёнка: Маевская Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
10.08.1936

Сын: Маевский Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Маевская Евдокия Григорьевна

д. Красное Гомельская область Белорусская АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Маевская Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маевский Иван Михайлович

Мать ребёнка: Маевская Евдокия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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