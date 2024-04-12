Маевский Михаил
Место рождения
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Рождение ребёнка
1916
Сын: Маевский Николай Михайлович
Мать ребёнка: Маевская Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
10.08.1936
Сын: Маевский Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Маевская Евдокия Григорьевна
д. Красное Гомельская область Белорусская АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Маевская Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Маевская Евдокия Григорьевна
Смерть
Неизвестно