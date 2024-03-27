Крымов Мансур Жафярович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крымов Мансур Жафярович

Место рождения

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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1960 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1931

Отец: Крымов Жафяр Биктимирович

Мать: не указана

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крымова Хамсяня Адбрахмановна

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.01.1960

Сын: Крымов Мясум Мансурович

Мать ребёнка: Крымова Хамсяня Адбрахмановна

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крымова Хамсяня Адбрахмановна

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.05.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крымова Хамсяня Адбрахмановна

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крымов Гаяр Мансурович

Мать ребёнка: Крымова Хамсяня Адбрахмановна

с.Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крымов Хафиз Мансурович

Мать ребёнка: Крымова Хамсяня Адбрахмановна

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крымов Хайдар Мансурович

Мать ребёнка: Крымова Хамсяня Адбрахмановна

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крымов Рамиль Мансурович

Мать ребёнка: Крымова Хамсяня Адбрахмановна

Смерть
Неизвестно
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