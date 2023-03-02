Козьма Лаврентьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1864
Сын: Андрей Козьмин
Мать ребёнка: Мавра Дмитриева
Рождение ребёнка
05.11.1865 ст.
Дочь: Митрюхина Настасья Козьмина
Мать ребёнка: Мавра Дмитриева
Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Дмитриева
Смерть
Неизвестно