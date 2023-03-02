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Козьма Лаврентьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1864

Сын: Андрей Козьмин

Мать ребёнка: Мавра Дмитриева

Рождение ребёнка
05.11.1865 ст.

Дочь: Митрюхина Настасья Козьмина

Мать ребёнка: Мавра Дмитриева

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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