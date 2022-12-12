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Потяркин Мина Григорьевич

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Место рождения

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Потяркин Григорий Петрович

Мать: Потяркина Августа Прокопьевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Военная служба
1941
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Место службы: ТЩ "Хеймверст" ОНК ВМФ сайт Память народа
Военная награда
05.12.1944
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
За оборону Советского Заполярья
Военная награда
09.05.1945
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
За Победу над Германией медаль
Военная награда
29.03.1946
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
За боевые заслуги медаль сайт Память народа
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потяркина Анна Никифоровна

Смерть
1971
Емельяновская, Приморский муниципальный район, Архангельская область
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