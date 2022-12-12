Потяркин Мина Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Военная служба
1941
Место службы: ТЩ "Хеймверст" ОНК ВМФ сайт Память народа
Военная награда
05.12.1944
За оборону Советского Заполярья
Военная награда
09.05.1945
За Победу над Германией медаль
Военная награда
29.03.1946
За боевые заслуги медаль сайт Память народа
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1971
Емельяновская, Приморский муниципальный район, Архангельская область