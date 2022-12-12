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Филипп Иванович

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Место рождения

Кононово, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Иван Герасимович

Мать: Мария Ивановна

Кононово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
23.07.1748

Жена: Матрона Федотовна

Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Бракосочетание
23.07.1748

Жена: Дарья Прокопьевна

Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Кононово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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