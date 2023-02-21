Долгов Виталий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1986
Рождение ребёнка
27.06.2014
Дочь: Долгова Ксения Витальевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.06.2016
Дочь: Долгова Екатерина Витальевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности