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Долгов Виталий Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1986

Отец: Долгов Георгий Петрович

Мать: Долгова Гульсирин Мингалиевна

Рождение ребёнка
27.06.2014

Дочь: Долгова Ксения Витальевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.06.2016

Дочь: Долгова Екатерина Витальевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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