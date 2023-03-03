Смоляков Пётр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Бракосочетание
19.02.1911
Смоляков Пётр Андреевич. Казак Чесноковского посёлка. Первым браком. 17,5 лет Смолякова (Сущева) Дарья Константиновна. Казачья дочь, девица Краснохолмской станицы. Первым браком. 16 лет Смоляков Васил... Показать все
Рождение ребёнка
20.01.1912
Дочь: Смолякова Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Смолякова Дарья Константиновна
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1912
Рождение ребёнка
29.07.1915
Мать ребёнка: Смолякова Дарья Константиновна
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1915
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно