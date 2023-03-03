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Смоляков Пётр Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Смоляков Андрей Иванович

Мать: Смолякова Надежда Матвеевна

Бракосочетание
19.02.1911

Жена: Смолякова Дарья Константиновна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смоляков Пётр Андреевич. Казак Чесноковского посёлка. Первым браком. 17,5 лет Смолякова (Сущева) Дарья Константиновна. Казачья дочь, девица Краснохолмской станицы. Первым браком. 16 лет Смоляков Васил... Показать все
Рождение ребёнка
20.01.1912

Дочь: Смолякова Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Смолякова Дарья Константиновна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1912
Рождение ребёнка
29.07.1915

Сын: Смоляков Иван Петрович

Мать ребёнка: Смолякова Дарья Константиновна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1915
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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