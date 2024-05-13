Бондаренко Фёдор
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1944
Дочь: Данько Лидия Фёдоровна
Мать ребёнка: Бондаренко (Гузева) Любовь Лазаревна
Рождение ребёнка
25.07.1947
Сын: Бондаренко Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Бондаренко (Гузева) Любовь Лазаревна
Смерть
Неизвестно