Бондаренко Фёдор Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБондаренко Фёдор

Бондаренко Фёдор

Место рождения

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
08.03.1944

Дочь: Данько Лидия Фёдоровна

Мать ребёнка: Бондаренко (Гузева) Любовь Лазаревна

Рождение ребёнка
25.07.1947

Сын: Бондаренко Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Бондаренко (Гузева) Любовь Лазаревна

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.