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Сысоев Лаврентий Тарасович

Место рождения

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

08.08.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1877 ст.

Отец: Сысоев Тарас Петрович

Мать: Сысоева Сикглитикия Арсеньевна

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
07.10.1901 ст.

Жена: Сысоева Мария Ефимовна

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.10.1904

Дочь: Сысоева Ульяна Лаврентьевна

Мать ребёнка: Сысоева Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
17.07.1907

Дочь: Сысоева Надежда Лаврентьевна

Мать ребёнка: Сысоева Мария Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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