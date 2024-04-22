Сысоев Лаврентий Тарасович
Место рождения
Дата рождения08.08.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1877 ст.
Бракосочетание
07.10.1901 ст.
Жена: Сысоева Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
29.10.1904
Дочь: Сысоева Ульяна Лаврентьевна
Мать ребёнка: Сысоева Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
17.07.1907
Дочь: Сысоева Надежда Лаврентьевна
Мать ребёнка: Сысоева Мария Ефимовна
Смерть
Неизвестно