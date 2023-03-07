Михеев Михаил Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смерти1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Михеев Иван
Мать: Анна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Михеев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Анастасия
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фролова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старостина Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия
Смерть
1977
Похороны
Неизвестно