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Михеев Михаил Иванович

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Место рождения

Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Михеев Иван

Мать: Анна

Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Михеев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Анастасия

Рождение ребёнка
1927

Сын: Михеев Борис Михайлович

Мать ребёнка: Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фролова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старостина Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия

Смерть
1977
Похороны
Неизвестно
Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
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