Полунин Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1962
Дата смерти12.02.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.06.1983
Сын: Полунин Сергей Викторович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.02.2013