Полунин Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полунин Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1962

Дата смерти

12.02.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.06.1983

Сын: Полунин Сергей Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
12.02.2013

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