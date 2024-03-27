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Минкин Ахметсафа Яруллович

Место рождения

Урда, Западный Казахстан, Ханская Ставка

Дата рождения

19.12.1893

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1893

Отец: Минкин Ярулла

Мать: Нагима Мулла Мустаким Кызы

Урда, Западный Казахстан, Ханская Ставка
Рождение ребёнка
1924

Сын: Минкин Ильяс

Мать ребёнка: Суфия Махмутовна

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Зиба Сафиевна

Мать ребёнка: Суфия Махмутовна

Кызыл Орда Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суфия Махмутовна

Работа или профессия
Неизвестно
Савинка Савинской волости Новоузинского уезда Самарской губернии
В 1914 году проживал в селе Савинка, ныне Палласовского района Волгоградской области, оттуда призывался к отбытию воинской повинности, л. 264-269, ГА РТ 504-15-3
Образование
Неизвестно
на фото- метрики о рождении в Ханской ставке в 1893 году. 22 мальчик Ахметсафа, родился 19.12.1893, его отец Казанской губернии Свияжского уезда Ширданской волости деревни Малые Ширданы Ярулла сын Фа... Показать все
Смерть
1947
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