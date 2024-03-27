Минкин Ахметсафа Яруллович
Место рожденияУрда, Западный Казахстан, Ханская Ставка
Дата рождения19.12.1893
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1893
Отец: Минкин Ярулла
Урда, Западный Казахстан, Ханская Ставка
Рождение ребёнка
1924
Сын: Минкин Ильяс
Мать ребёнка: Суфия Махмутовна
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Зиба Сафиевна
Мать ребёнка: Суфия Махмутовна
Кызыл Орда Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суфия Махмутовна
Работа или профессия
Неизвестно
Савинка Савинской волости Новоузинского уезда Самарской губернии
В 1914 году проживал в селе Савинка, ныне Палласовского района Волгоградской области, оттуда призывался к отбытию воинской повинности, л. 264-269, ГА РТ 504-15-3
Образование
Неизвестно
на фото- метрики о рождении в Ханской ставке в 1893 году. 22 мальчик Ахметсафа, родился 19.12.1893, его отец Казанской губернии Свияжского уезда Ширданской волости деревни Малые Ширданы Ярулла сын Фа... Показать все
Смерть
1947