Свинолупова (Демакова) Васса Никоноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвинолупова (Демакова) Васса Никоноровна

Свинолупова (Демакова) Васса Никоноровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1936

Дочь: Свинолупова Надежда Исаковна

Отец ребёнка: Свинолупов Исак Яковлевич

Лыжинской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свинолупов Исак Яковлевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close