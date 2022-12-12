Свинолупова (Демакова) Васса Никоноровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1936
Дочь: Свинолупова Надежда Исаковна
Отец ребёнка: Свинолупов Исак Яковлевич
Лыжинской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно