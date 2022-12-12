Аникей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти1811
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: Одинец ?
Рождение ребёнка
1775
Сын: Андрей Аникеев
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1786
Сын: Степан Аникеев
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1788
Сын: Сак Аникеев
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1788
Сын: Кузьма Аникеев
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1789
Сын: Карпей Аникеев
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1791
Сын: Григорий Аникеев
Мать ребёнка: Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
1811