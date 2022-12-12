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Аникей Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: Одинец ?

Рождение ребёнка
1775

Сын: Андрей Аникеев

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
1786

Сын: Степан Аникеев

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
1788

Сын: Сак Аникеев

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
1788

Сын: Кузьма Аникеев

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
1789

Сын: Карпей Аникеев

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
1791

Сын: Григорий Аникеев

Мать ребёнка: Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья

Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
1811
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