Жена Александра Григорьевича Хренова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хренов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Илясова Пятова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Хренов Александр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно