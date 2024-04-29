Гафиятов Сергей Хамзеевич 12.10.1971 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гафиятов Сергей Хамзеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1971

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1971

Отец: Гафиятов Хамзя

Мать: Гафиятова Екатерина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гафиятова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
08.04.1996

Дочь: Сергамасова (Гафиятова) Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Гафиятова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
13.03.2003

Сын: Гафиятов Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Гафиятова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
21.09.2007

Сын: Гафиятов Захар Сергеевич

Мать ребёнка: Гафиятова Наталья Васильевна

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