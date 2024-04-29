Гафиятов Сергей Хамзеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1971
Отец: Гафиятов Хамзя
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.04.1996
Дочь: Сергамасова (Гафиятова) Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Гафиятова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
13.03.2003
Сын: Гафиятов Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Гафиятова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
21.09.2007
Мать ребёнка: Гафиятова Наталья Васильевна