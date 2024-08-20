Стрельцов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтрельцов Алексей Иванович

Стрельцов Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1860

Отец: Стрельцов Иван Емельянович

Мать: Стрельцова Марфа Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрельцова Параскева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрельцова Гликерия Поликарповна

Рождение ребёнка
26.07.1894

Сын: Стрельцов Стефан Алексеевич

Мать ребёнка: Стрельцова Гликерия Поликарповна

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1896

Сын: Стрельцов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.11.1896

Сын: Стрельцов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Стрельцова Гликерия Поликарповна

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.04.1899

Дочь: (Стрельцова) Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Стрельцова Гликерия Поликарповна

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1905

Сын: Стрельцов Петр Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Стрельцова) Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.