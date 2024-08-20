Стрельцов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1860
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стрельцова Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.07.1894
Сын: Стрельцов Стефан Алексеевич
Мать ребёнка: Стрельцова Гликерия Поликарповна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Стрельцов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1896
Сын: Стрельцов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Стрельцова Гликерия Поликарповна
Рождение ребёнка
11.04.1899
Дочь: (Стрельцова) Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Стрельцова Гликерия Поликарповна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Стрельцов Петр Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Стрельцова) Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно