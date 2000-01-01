Кондратьева (Осипова) Прасковья Дмитриевна
Место рожденияд.Горка
Дата рождения10.11.1903
Дата смерти20.01.1978
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1903
Отец: Осипов Василий
Мать: Осипов Ирина
д.Горка
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Антонина Сергеевна
Отец ребёнка: Кондратьев Сергей Кондратьевич
Рождение ребёнка
?.10.1926
Дочь: Гущина Ираида Сергеевна
Отец ребёнка: Кондратьев Сергей Кондратьевич
д. Горка
Рождение ребёнка
27.08.1939
Дочь: Ермакова Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Кондратьев Сергей Кондратьевич
д.Заболотье
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.01.1978
д.Горка
Похороны
Неизвестно
п.Максатиха