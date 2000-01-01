Кондратьева (Осипова) Прасковья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева (Осипова) Прасковья Дмитриевна

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Место рождения

д.Горка

Дата рождения

10.11.1903

Дата смерти

20.01.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1903

Отец: Осипов Василий

Мать: Осипов Ирина

д.Горка
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Антонина Сергеевна

Отец ребёнка: Кондратьев Сергей Кондратьевич

Рождение ребёнка
?.10.1926

Дочь: Гущина Ираида Сергеевна

Отец ребёнка: Кондратьев Сергей Кондратьевич

д. Горка
Рождение ребёнка
27.08.1939

Дочь: Ермакова Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Кондратьев Сергей Кондратьевич

д.Заболотье
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратьев Сергей Кондратьевич

Смерть
20.01.1978
д.Горка
Похороны
Неизвестно
п.Максатиха
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