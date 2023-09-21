Соловова Анастасия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.81
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.81
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
?.02.2010
Дочь: Соколова виктория Денисовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.12.2012
Дочь: Соколова Юлия Денисовна
Отец ребёнка: не указан