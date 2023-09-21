Соловова Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловова Анастасия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.81

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1982 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.81

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Денис Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
?.02.2010

Дочь: Соколова виктория Денисовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.12.2012

Дочь: Соколова Юлия Денисовна

Отец ребёнка: не указан

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