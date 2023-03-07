Непомнящий Леонид Вавилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Непомнящий Леонид Вавилович

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Место рождения

Белый Яр, Ачинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1896

Дата смерти

25.12.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1894 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Белый Яр, Ачинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.11.1937

Дочь: Непомнящая Валентина Леонидовна

Мать ребёнка: Слесарева Анастасия Степановна

Бракосочетание
24.06.1969

Жена: Слесарева Анастасия Степановна

Смерть
25.12.1971
Участвовал в февральской революции 1917года. Умер от общего атеросклероза
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