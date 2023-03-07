Непомнящий Леонид Вавилович
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти25.12.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1937
Дочь: Непомнящая Валентина Леонидовна
Мать ребёнка: Слесарева Анастасия Степановна
Бракосочетание
24.06.1969
Смерть
25.12.1971
Участвовал в февральской революции 1917года. Умер от общего атеросклероза