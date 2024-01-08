Яцевич Антон Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яцевич Антон Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1913

Дата смерти

01.03.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.04.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яцевич (Брилевская) Лидия Ивановна

Бракосочетание
27.04.1946

Жена: Яцевич (Брилевская) Лидия Ивановна

Смерть
01.03.1974

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