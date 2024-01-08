Яцевич Антон Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1913
Дата смерти01.03.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.04.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яцевич (Брилевская) Лидия Ивановна
Бракосочетание
27.04.1946
Смерть
01.03.1974