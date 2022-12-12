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Овчинников Филипп Иванович

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Место рождения

Жеребятьево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

Около 1714 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1686 г.р.

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Около 1744 г.р.
Около 1748 г.р.
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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714 ст.

Отец: Овчинников Иван Гаврилович

Мать: не указана

Жеребятьево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1744 ст.

Сын: Овчинников Игнат Филиппович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Жеребятьево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1748 ст.

Сын: Овчинников Федор Филиппович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Жеребятьево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1755 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Жеребятьево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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