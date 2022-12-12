Овчинников Филипп Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1714 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714 ст.
Отец: Овчинников Иван Гаврилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1744 ст.
Сын: Овчинников Игнат Филиппович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1748 ст.
Сын: Овчинников Федор Филиппович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1755 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно