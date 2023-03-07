Клековкин Лаврентий Борисов
Место рождениядер. Симахинская, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1713
Дата смертиПосле 1738
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713
дер. Симахинская, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
После 1738