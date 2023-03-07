Торхова Евфросинья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1700
Дата смертиПосле 1750
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Торхов Мирон Яковлев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1750