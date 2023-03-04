Малова Василиса Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1685
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1700
Дочь: Дарья Петровна
Отец ребёнка: Малов Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Василиса Петровна
Отец ребёнка: Малов Пётр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710