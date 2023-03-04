Малова Василиса Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалова Василиса Леонтьева

Малова Василиса Леонтьева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1670 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1700

Дочь: Дарья Петровна

Отец ребёнка: Малов Пётр Васильевич

Поздино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1702

Дочь: Василиса Петровна

Отец ребёнка: Малов Пётр Васильевич

Поздино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малов Пётр Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Поздино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close