Ашихмин Иван Михайлов
Место рожденияпоч. Ершев, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: Ашихмин Михаил Егоров
Мать: Ашихмина Анна Савельева
поч. Ершев, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Ашихмина Марина Давыдова
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Ашихмина Марина Давыдова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ашихмина Марина Давыдова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812