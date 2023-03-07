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Ашихмин Иван Михайлов

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Место рождения

поч. Ершев, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Ашихмин Михаил Егоров

Мать: Ашихмина Анна Савельева

поч. Ершев, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Ашихмина Марина Давыдова

Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Ашихмина Марина Давыдова

Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ашихмина Марина Давыдова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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