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Grinberg (Muchnik) Chaya Sura

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Место рождения

Кишинёв, Муниципий Кишинёв

Дата рождения

1879

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Отец

1842 г.р.

Мать

Между 1842 и 1845 г.р.

Муж

До 1869 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Muchnik Itzik-Leib

Мать: Muchnik Beila

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Бракосочетание
16.01.1902

Муж: Vulf Yudko (Idel)

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
24.02.1904

Сын: Vulf David

Отец ребёнка: Vulf Yudko (Idel)

Бракосочетание
06.05.1908

Муж: Grinberg Velvel

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
1911

Сын: Grinberg Joachim Leiba

Отец ребёнка: Grinberg Velvel

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
1912

Сын: Grinberg Semen (Samuil)

Отец ребёнка: Grinberg Velvel

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Beila

Отец ребёнка: Grinberg Velvel

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Chinka

Отец ребёнка: Grinberg Velvel

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Fannia

Отец ребёнка: Grinberg Velvel

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Смерть
1941
Балта, Одеська область
Причина смерти: Холокост
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