Grinberg (Muchnik) Chaya Sura
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Muchnik Itzik-Leib
Мать: Muchnik Beila
Бракосочетание
16.01.1902
Муж: Vulf Yudko (Idel)
Рождение ребёнка
24.02.1904
Сын: Vulf David
Отец ребёнка: Vulf Yudko (Idel)
Бракосочетание
06.05.1908
Муж: Grinberg Velvel
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Grinberg Velvel
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Grinberg Velvel
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Beila
Отец ребёнка: Grinberg Velvel
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Chinka
Отец ребёнка: Grinberg Velvel
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Fannia
Отец ребёнка: Grinberg Velvel
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Смерть
1941
Балта, Одеська область
Причина смерти: Холокост