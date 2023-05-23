Глушков Ларион Тимофеевич
Место рожденияпочинок Тимошки Глушкова Юрьевской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Дата рождения1590
Дата смерти1660
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1590
Отец: Глушков Тимофей
починок Тимошки Глушкова Юрьевской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1612
Сын: Глушков Никита Ларионович
починок Тимошки Глушкова Юрьевской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Смерть
1660