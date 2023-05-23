Глушков Ларион Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлушков Ларион Тимофеевич

Глушков Ларион Тимофеевич

Место рождения

починок Тимошки Глушкова Юрьевской волости Котельничского уезда Вятской губернии

Дата рождения

1590

Дата смерти

1660

Пол

Мужской

Отец

1560 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1590

Отец: Глушков Тимофей

Мать: не указана

починок Тимошки Глушкова Юрьевской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1612

Сын: Глушков Никита Ларионович

Мать ребёнка: не указана

починок Тимошки Глушкова Юрьевской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Смерть
1660
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close