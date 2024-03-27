Билялетдинов Фатех Билялетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Билялетдинов Фатех Билялетдинович

Место рождения

д.Антяровка Горьковская область

Дата рождения

?.01.1907

Дата смерти

06.12.1978

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1907

Отец: Минажетдинов Билялетдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Билялова (Фаттахетдинова) Хабза

Рождение ребёнка
15.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Билялова (Фаттахетдинова) Хабза

Рождение ребёнка
16.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Билялова (Фаттахетдинова) Хабза

Смерть
06.12.1978
Причина смерти: был в плену

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