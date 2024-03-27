Билялетдинов Фатех Билялетдинович
Место рожденияд.Антяровка Горьковская область
Дата рождения?.01.1907
Дата смерти06.12.1978
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1907
Отец: Минажетдинов Билялетдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1949
Рождение ребёнка
15.08.1950
Рождение ребёнка
16.07.1952
Смерть
06.12.1978
Причина смерти: был в плену