Басалаев Куприян (Киприан) Прокопьевич
Место рождениядеревня Васильевка
Дата рождения21.10.1907
Дата смерти27.03.1981
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1907
Отец: Басалаев Прокопий Николаевич
Мать: не указана
деревня Васильевка
Рождение ребёнка
20.02.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Басалаева Марина Захаровна
Васильевка, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.03.1981