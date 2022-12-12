Басалаев Куприян (Киприан) Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басалаев Куприян (Киприан) Прокопьевич

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Место рождения

деревня Васильевка

Дата рождения

21.10.1907

Дата смерти

27.03.1981

Пол

Мужской

Отец

Около 1872 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
21.10.1907

Отец: Басалаев Прокопий Николаевич

Мать: не указана

деревня Васильевка
Рождение ребёнка
20.02.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Басалаева Марина Захаровна

Васильевка, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Басалаева Марина Захаровна

Смерть
27.03.1981
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