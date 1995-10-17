Уразка (Додор) Васса Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уразка (Додор) Васса Антоновна

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Место рождения

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

14.08.1909

Дата смерти

17.10.1995

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

Муж

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1909

Отец: Додор Антон Федорович

Мать: Додор Ксения Марковна

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
03.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уразка Михаил Васильевич

Зимовники, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уразка Михаил Васильевич

Смерть
17.10.1995
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