Уразка (Додор) Васса Антоновна
Место рождения
Дата рождения14.08.1909
Дата смерти17.10.1995
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1909
Отец: Додор Антон Федорович
Мать: Додор Ксения Марковна
Рождение ребёнка
03.03.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Уразка Михаил Васильевич
Зимовники, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.10.1995