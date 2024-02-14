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(Гарифуллина) Фатыйма

Место рождения

Верхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1879 г.р.

Муж

1902 г.р.

Дети

1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Бахтияров Гарифулла

Мать: Сарбижамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салаватов Фаиль

Отец ребёнка: Идиятуллин Салават Идиатуллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Идиятуллин Салават Идиатуллович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Салаватов Наиль

Отец ребёнка: Идиятуллин Салават Идиатуллович

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Идиятуллин Салават Идиатуллович

Смерть
Неизвестно

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