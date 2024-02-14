(Гарифуллина) Фатыйма
Место рожденияВерхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Бахтияров Гарифулла
Мать: Сарбижамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салаватов Фаиль
Отец ребёнка: Идиятуллин Салават Идиатуллович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1933
Сын: Салаватов Наиль
Отец ребёнка: Идиятуллин Салават Идиатуллович
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Идиятуллин Салават Идиатуллович
Смерть
Неизвестно