Гурова ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1904
Дочь: Соломадина Ксения
Отец ребёнка: Гуров Федор
Рождение ребёнка
1909
Дочь: ?
Отец ребёнка: Гуров Федор
Рождение ребёнка
1911
Дочь: ?
Отец ребёнка: Гуров Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гуров Федор
Смерть
Неизвестно