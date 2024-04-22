Ситникова ? Николаевна
Место рожденияд. Тамбовка Седельниковской волости Тарского уезда Тобольской губернии
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Ситникова Улита Кирилловна
Отец ребёнка: Ситников Кирилл Семёнович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Ситникова Татьяна Кирилловна
Отец ребёнка: Ситников Кирилл Семёнович
Смерть
Неизвестно