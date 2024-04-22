Ситникова ? Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСитникова ? Николаевна

Ситникова ? Николаевна

Место рождения

д. Тамбовка Седельниковской волости Тарского уезда Тобольской губернии

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ситников Кирилл Семёнович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Ситникова Улита Кирилловна

Отец ребёнка: Ситников Кирилл Семёнович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Ситникова Татьяна Кирилловна

Отец ребёнка: Ситников Кирилл Семёнович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.